Производство патронов советских калибров имеет для Украины большее значение, чем выпуск патронов натовского стандарта.

Украинский патронный завод начал поставлять патроны ВСУ. Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Про оружие" сообщил военный портал Defense Express.

"У нас есть предприятия, которые изготавливают боеприпасы. Они были и до того, как эта новость появилась", - сказал УНИАН директор Defense Express Сергей Згурец. В то же время, эксперт не озвучил конкретные данные по производству отечественных патронов.

На самих фотографиях можно видеть боеприпасы 5,45х39 мм под автомат Калашникова образца 1974 года (АК-74) и упаковку со словами "Произведено в Украине". Также на упаковке указано, что партия патронов изготовлена в июне этого года.

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На коробке присутствуют и другие надписи, в частности, "FMJ BT". Это означает "Full metal jacket boat tail", или пуля с общеметаллической оболочкой и конической формой хвостовой части.

В верхней части присутствуют цифры "1305-61-001-7027", которые являются инвентарным номером НАТО. Первые четыре означают калибр боеприпасов, а "61" является кодом Украины. Остальные цифры являются кодом самого предмета.

Если судить по серийному номеру, то можно сделать вывод, что речь идет о далеко не первой партии.

Как бы там ни было, передача ВСУ патронов советских калибров имеет для Украины большее значение, чем выпуск патронов стандарта НАТО. Ведь советского стрелкового оружия в Силах обороны значительно больше, чем западного, а вопрос о патронах к нему оставался открытым много лет.

Новые патроны для нужд Украины

Напомним, Луганский патронный завод был захвачен пророссийскими оккупантами еще в 2014 году. С тех пор проблема боеприпасов для стрелкового оружия решалась "время от времени".

Большое значение в этом вопросе имеет помощь стран Запада. Так, в июле стало известно, что чешская группа построит в Украине завод по производству патронов и винтовок.

Соответствующее соглашение подписали между компанией Sellier & Bellot и государственным предприятием "Укроборонсервис".

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