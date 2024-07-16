Сейчас уже подписаны соответствующие соглашения.

Украинская государственная компания "Укроборонсервис" и чешский производитель боеприпасов Sellier & Bellot планируют построить в Украине завод по производству штурмовых винтовок. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам правительственных заседаний в Праге.

"Среди других сделок в оборонной промышленности в Украине будет построен новый завод по производству патронов. Соглашение было подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервисом". Это очень важно для обеспечения армии сейчас", – цитирует Шмыгаля Reuters.

Отмечается, что чешская компания Colt CZ Group, которая приобрела Sellier & Bellot в этом году, заявила, что предоставит оборудование для производства малокалиберных боеприпасов в рамках проекта.

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Другое подразделение Colt CZ, Ceska Zbrojovka, также подписало соглашение о передаче технологий для производства винтовок CZ BREN 2 в Украине.

Шмыгаль сообщил, что Украина получила первые 50 000 патронов в рамках чешской инициативы, начатой в начале этого года. Ожидается, что в этом году в Украину будет доставлено около полумиллиона артиллерийских снарядов в рамках чешской программы закупки боеприпасов за пределами Европы.

Производство оружия в Украине

В Украине уже восстанавливают немецкие боевые машины. Это происходит в рамках совместного предприятия с немецким концерном Rheinmetall.

Французская оборонная компания Thales откроет в Украине совместное предприятие. Компания подписала три соглашения с представителями украинской промышленности под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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