Детали сделки не раскрываются, но речь идет об усилении производства компонентов для критически важных в том числе и для Украины ракет.

Испания будет производить компоненты к PAC-3 MSE, которые положительно показали себя в Украине против российских ракет. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что американская компания Lockheed Martin теперь имеет нового партнера - производителя из Испании, который будет участвовать в производстве компонентов к ракетам-перехватчикам зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Это поможет частично решить проблему с узкими местами в производстве действительно сверхактуального в сегодняшних реалиях ЗРК", - утверждают эксперты.

Как пишет издание, речь идет о меморандуме о взаимопонимании с компанией Grupo Oesia, "чтобы обеспечить потенциальное будущее производство компонентов ракетного сегмента Patriot Advanced Capability-3. Так, испанская компания будет производить детали PAC-3 MSE для международных заказчиков.

"В рамках этого сотрудничества после передачи технологий испанская компания Grupo Oesia будет производить узкоспециализированные кабели и жгуты PAC-3 MSE. В Lockheed Martin отметили, что это сотрудничество "предоставит Испании критически важные промышленные способности, укрепив ее возможности комплексной противовоздушной и противоракетной обороны", - уточняет СМИ.

Помощь Запада Украине - последние новости

Европейский Союз не способен усилить противовоздушную оборону Украины из-за отказа нескольких стран. Об этом пишет Le Monde.

По данным издания, несколько стран, в том числе Франция, не желают расставаться со своими самыми современными системами противовоздушной обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что передаст Британия Украине. По его информации, пакет будет включать передачу Storm Shadow и ракет других типов, сотен единиц бронетехники и плавсредств, а также боеприпасов.

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