Сейчас для управления FPV-беспилотниками необходимы опытные пилоты, отметил эксперт.

На линии фронта в Украине, которая составляет около тысячи километров, по оценкам, в любой день в воздухе находятся до 10 тыс. дронов.

На поле боя в нашей стране сейчас наиболее распространены очень доступные беспилотники с видом от первого лица - FPV-дроны, стоимость которых составляет от 300 до 500 долларов, пишет The Telegraph, ссылаясь на сведения приглашенного профессора кафедры военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Майкла Кларка.

По его мнению, возможно, разработка таких доступных дронов, навсегда изменила войну.

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Эксперт отметил, что сейчас для управления FPV-дронами нужны опытные пилоты, которые наводят их на нужные цели с помощью гарнитур и контроллеров, а те ничем не отличаются от устройств, используемых во время игр на приставке:

"Вполне возможно, и мы уже приступаем к этому, что искусственному интеллекту позволят управлять дронами, и тогда у вас будут тысячи дронов, за которыми будет присматривать всего один человек. А если их будет достаточно много, они одолеют любую систему", - заявил аналитик.

Кларк подчеркнул, что беспилотник, стоимостью несколько сотен долларов, может нанести ущерб на сотни миллионов. Профессор добавил, что в рое у них еще больше шансов добиться намеченной цели.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне активно используют против украинцев дроны, в частности, беспилотники-камикадзе и шпионы. Украинские воины удачно борются с вражескими дронами. С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 октября ликвидированы 17 104 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Издание CNN, ссылаясь на свои источники, писало, что украинские силы в 2024-м нанесли по российской территории более 7000 дроновых ударов. Журналисты добавили, что целями стали объекты, которые позволяют РФ продолжать агрессию против Украины. По сведениям СМИ, самый дальний удар был нанесен на расстоянии более 1700 километров от украинской границы.

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