Lockheed, General Dynamics и RTX сообщили о лучших, чем ожидалось, результатах работы.

Правительство США продолжает восстанавливать запасы оружия после поставки помощи Украине. Американские оборонные компании уже отчитываются об увеличении своих доходов, пишет Reuters.

Lockheed, General Dynamics и RTX сообщили о лучших, чем ожидалось, результатах за последние несколько дней. Их руководители ожидают, что как война в Украине, так и война в Израиле будут способствовать дальнейшему высокому спросу на их продукцию в ближайшей перспективе. Lockheed Martin и General Dynamics ожидают, что имеющиеся заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни ракет-перехватчиков Patriot и всплеск заказов на бронетехнику, который ожидается в следующем месяце, только подкрепят их финансовые результаты в следующих кварталах.

К примеру, подразделение General Dynamics Combat Systems, изготавливающее бронетехнику, танки и артиллерию, которую использует Украина, получило выручку почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Мы очень быстро перешли от 14 000 (артиллерийских) снарядов в месяц до 20 000. Мы работаем на опережение, чтобы ускорить эту производственную мощность до 85 000, даже до 100 000 снарядов в месяц. И я думаю, что ситуация в Израиле только усилит давление на этот спрос", – говорит финансовый директор General Dynamics Джейсон Айкен.

Компания RTX, которая производит ракеты AIM-120 AMRAAM, используемые в Украине, заявила, что после вторжения России в феврале 2022 года уже получила заказы на 3 миллиарда долларов.

В третьем квартале 2023 года продажи сегмента оборонных систем Northrop Grumman выросли на 6% из-за высокого спроса на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в управляемых реактивных системах залпового огня (GMLRS). Шведская Saab также повысила свой прогноз продаж на весь год, а немецкая Rheinmetall заявила, что прибыль в третьем квартале подскочила из-за высокого спроса на оружие и боеприпасы.

В то же время руководители нескольких оборонных фирм предупредили, что нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочкой поставок продолжают препятствовать способности компаний выполнять заказы.

Военная помощь Украине от США - последние новости

На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов. Эти средства должны пойти на помощь Украине, Израилю и другим иностранным государствам.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что США "не собираются покидать" Украину. В то же время он отметил, что от Украины нужно требовать большей отчетности по выделенным средствам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что такие проверки – это"естественная вещь".

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