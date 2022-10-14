Новый пакет будет включать боеприпасы и транспортные средства.

США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Байдена в области безопасности для Украины будет включать боеприпасы и транспортные средства.

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Однако в него не войдет то, что дало бы Украине новые значительные возможности, или противовоздушная оборона, сообщили изданию два американских чиновника.

Чиновники на условиях анонимности также заявили, что сроки объявления пакета, а также его содержимое и стоимость могут измениться.

Один из них сказал, что, хотя в пакете помощи не стоит ожидать материалов для отражения ракетных атак, он был разработан для укрепления способности Украины отражать контрнаступление России.

Боеприпасы и техника будут отправлены с использованием президентского решения о сокращении вооружений (PDA). Это позволит доставить все в Украину уже в ближайшие дни после объявления.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля США выделили уже более 16 миллиардов долларов. С учетом нового пакета общая сумма помощи достигнет 17,5 миллиардов.

Последний пакет военной помощи Украине от США – что известно

Как сообщал УНИАН, 4 октября президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

В частности, президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, когда она защищается от российской агрессии столько, сколько это будет нужно.

Так, анонсированный президентом США пакет помощи в сфере безопасности включает дополнительное вооружение, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что новый пакет военной помощи США поможет ВСУ еще эффективнее освобождать Украину от оккупантов.

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