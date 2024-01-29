Они разминируют минные поля, стреляют из тяжелых пулеметов или пересекают вражескую территорию, чтобы в конце взорвать себя.

Уже больше года на войне в Украине активно используются летающие беспилотники. Они сломили былое могущество миномётов и артиллерии. ВСУ также успешно применяют морские беспилотники.

Как пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, в последнее время Украина всё чаще использует и сухопутных роботов для выполнения различных боевых задач.

Беспилотные противоминные тралы на дистанционном управлении прорубают бреши в российских минных полях. Другие машины-роботы тянут за собой шланг, который провоцирует срабатывание минных взрывателей.

Видео дня

Одновременно ВСУ используют наземные дроны для минирования собственных рубежей. Небольшой робот на гусеничном ходу укладывает советские мины ТМ-62.

Недавно ВСУ испытали под Бахмутом небольшой боевой наземный дрон "Броненосец". Это американский пулемёт M2, установленный на колёсную платформу с дистанционным управлением.

Также используются и наземные дроны-камикадзе. Недавно один из них проник на 4 км вглубь позиций ВС РФ близ Авдеевки и взорвался под железнодорожным мостом.

"Использование наземных беспилотников-камикадзе - явление абсолютно новое. Так они могут проникнуть вглубь вражеской территории, взорваться и ликвидировать позицию. Защита солдат – не менее важная миссия роботов. Все более широкое использование летающих и наземных беспилотников на Украине показывает, как может выглядеть поле сражение в будущем", - отмечает аналитик.

Использование дронов в войне против РФ

Российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти "птички" очень эффективны, ведь их трудно обнаружить.

Как сообщил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэль Бендетт в комментарии Business Insider, расхваленная российская противовоздушная оборона не может справиться с примитивными дронами Украины.

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