По словам эксперта, такие комплексы помогли остановить армию Путина в начале полномасштабной войны в Украине.

Легкое противотанковое оружие нового поколения NLAW, которое также называют MBT LAW или RB 57 является революционным противотанковым ракетным комплексом, который разработала компания Saab Bofors Dynamics вместе с Великобританией. Эта ракетная система, которая стреляет с плеча, стала значительным инструментом в современной войне, которую ведет Россия против Украины. Об этом пишет оборонный обозреватель журнала 19FortyFive Айзек Зайц.

Что известно о разработке NLAW

Автор материала рассказал, что ПТРК NLAW разрабатывался с 1999 по 2008 годы, чтобы обеспечивать пехотные подразделения легким, портативным и высокоэффективным противотанковым оружием. Система была разработана для того, чтобы ее использовал всего один солдат, благодаря чему она стала идеальной для пехотных подразделений, действующих в различных условиях.

NLAW был принят на вооружение в 2009 году и с тех пор его начали закупать такие страны, как Финляндия, Индонезия, Люксембург, Малайзия, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания, подчеркнул Зайц.

Видео дня

Характеристики NLAW

По словам обозревателя, NLAW весит около 12,5 килограммов и имеет длину 102 сантиметра, благодаря чему это оружие является достаточно легким для переноски и развертывания. Сама ракета имеет диаметр 150 мм и оснащена осколочно-фугасной противотанковой боеголовкой весом 1,8 кг. Также система использует механизм плавного пуска, благодаря чему ракету можно запускать из зданий или окопов.

"Система наведения NLAW базируется на технологии прогнозируемой линии прицеливания (PLOS). Оператор отслеживает цель в течение нескольких секунд перед выстрелом, а электроника наведения ракеты фиксирует движение прицела, чтобы рассчитать прогнозируемый маршрут цели и траекторию полета. Эта способность "выстрелил и забыл" позволяет оператору быстро перемещаться после стрельбы, уменьшая риск контратаки", - объяснил Зайц.

Также NLAW имеет эффективную дальность стрельбы от 20 до 800 метров, максимальная его дальность составляет до 1000 метров. Боеголовка комплекса может проникать на глубину более 500 мм.

Использование NLAW на войне в Украине

Эксперт напомнил, что ПТРК доказал свою способность менять правила игры в современной войне. В частности украинские войска эффективно использовали такие ПТРК для уничтожения многих российских танков и бронемашин, показав эффективность оружия в реальных боевых условиях.

"Портативность, простота использования и способность "выстрелил и забыл" сделали ПТРК бесценным для пехотных подразделений, действующих в сложных и динамичных условиях боя", - отметил автор материала.

Особенность NLAW для Европы

По словам Зайца, противотанковая ракета NLAW является значительным достижением в противотанковых возможностях пехоты. Благодаря легкой, портативной конструкции, двойным режимам атаки и способности "выстрелил и забыл", это оружие становится универсальным и высокоэффективным для ведения современной войны.

"Успех ПТРК в таких конфликтах, как российско-украинская война, подчеркивает его стратегическую ценность и побуждает другие страны к принятию на вооружение подобных систем. Поскольку война продолжает развиваться, важность портативного, высокоточного оружия, такого как NLAW, будет только расти. Позволяя пехотным подразделениям обезвреживать тяжелобронированные цели с минимальной подготовкой и риском, ПТРК NLAW установил новый стандарт для противотанковых ракетных систем. Ее дальнейшее развитие и развертывание, несомненно, будут определять будущее бронированной войны, гарантируя, что пехотные подразделения будут оставаться грозной силой на современном поле боя", - подытожил эксперт.

Другие интересные материалы об оружии

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал робота, который спас трех раненых, которые провели месяц в окружении врага. Он отметил, что раненых эвакуировали и доставили в госпиталь, а робот Ardal остался невредимым.

Также сообщалось, что ВСУ взяли на вооружение новый украинский гранатомет, который можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте. Отмечается, что новый образец гранатомета использует боеприпасы типоразмера 40х53 мм.

Вас также могут заинтересовать новости: