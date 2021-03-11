По словам министра обороны, наличие в составе ВМС ракетного комплекса «Нептун» увеличит сдерживающий потенциал ВСУ и влияние в Азово-Черноморском регионе.

Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун" в течение марта будут переданы в состав украинского войска.

Как сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины уже сформировано соответствующее подразделение.

Читайте такжеВ ГБР раскрыли детали масштабной схемы незаконной выдачи разрешений на оружие

По его словам, комплексы ЖК-360МЦ "Нептун" изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

"Это действительно историческое событие, ведь благодаря совместной целенаправленной работе оборонного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в кратчайшие сроки защита украинского побережья обретает новые возможности. "Нептун" - это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе Военно-морских сил РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и увеличит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе», - заявил Таран.

Также он отметил, что составляющие части комплекса 360МЦ уже пригодны к выполнению боевых задач в составе Военно-морских сил ВСУ. Комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.

Таран отметил, что эти первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс в составе боевых воинских частей.

"Нептун" для ВСУ: что известно

В августе 2020 года Таран подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса "Нептун" на вооружение ВСУ.

Дивизионы, на вооружении которых будет находиться комплекс, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров