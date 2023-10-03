В этом году Берлин уже одобрил экспорт в Украину военной техники на 3,3 млрд евро.

Германия продолжает оказывать военную помощь Украине. Наша страна уже стала крупнейшим получателем оружия из Германии, пишет Der Spiegel.

По информации издания, только за первые три квартала 2023 года федеральное правительство одобрило экспорт оружия на сумму 8,76 миллиарда евро. Это больше, чем за весь прошлый год (в 2022 году было экспортировано на 8,35 миллиарда евро). В этом году около половины экспортируемого приходилось на оружие и другое военное оборудование.

В целом, по информации правительства, более 90 процентов утвержденного экспорта шло в страны ЕС и НАТО или к "близким партнерам", таким как Украина и Южная Корея. В этом году Берлин уже одобрил экспорт в Украину военной техники на 3,3 млрд евро.

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"Это делает Украину безусловно крупнейшим получателем немецкого экспорта оружия. Вторым крупнейшим реципиентом немецкого экспорта оружия является Венгрия с чуть более 1 миллиарда евро, за ней следуют США с 467 миллионами евро", – пишет издание.

Военная помощь Германии Украине - последние новости

На этой неделе Германия объявила о предоставлении новой помощи Украине. В пакет вошли вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы и тому подобное.

Украина также ожидает получения немецких ракет Taurus. Издание The Wall Street Journal предполагало, что Германия может поставлять Украине Taurus, если США передадут свои дальнобойные ракеты ATACMS.

Также издание утверждало, что Германия пока воздерживается от отправки в Украину высокоточных ракет большой дальности Taurus из-за опасений, что они потребуют работы немецких техников на земле, а также потому, что немцы считают, что такое снабжение может приблизить Берлин к прямой конфронтации с Россией.

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