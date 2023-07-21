Это гораздо раньше конца этого года, как озвучили в Белом доме.

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что США могут передать Украине истребители F-16 до конца этого года вызвано появлением информации о том, что Россия начала процесс передачи Ирану самолётов Су-35.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Вчера появилась информация, что две эскадрильи Су-35 двинулись в сторону Ирана из России. Как только этот момент появился в эфире, тут же Белый дом начал нам передавать F-16. А это значит, что 100% можно говорить о том, что такая была договорённость - блокировали передачу F-16 передачей Су-35 Ирану. Естественно, выгодополучатель этой блокировки - Израиль", - сказал он.

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Более того, военный эксперт выразил уверенность в том, что F-16 Украина может получить намного раньше явленного Кирби срока.

"Я не удивлюсь, если F-16 могут появиться в августе, а не к концу года. Раз первые две эскадрильи получил Иран, значит, они тоже летать начнут где-то в августе. Я думаю, и мы можем получить какие-то самолёты F-16 в августе", - сказал он.

F-16 для Украины - подробности

Как заявил в эфире Fox News координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, Украина может получить истребители F-16 ближе к концу текущего года. Но, по его словам, одни лишь самолёты вряд ли смогут привнести изменения в ход войны, поскольку Украине нужны в первую очередь артиллерия, аммуниция, ПВО и танки.

Ранее, 16 июля, стало известно, что США дали формальное согласие на обучение украинских пилотов на F-16 в ряде стран Европы. Это согласие было необходимым, так как пилотов будут знакомить с секретной информацией, а именно - с техническими характеристиками истребителей.

Ранее 11 июля Украина и страны-партнеры подписали меморандум относительно условий обучения украинских пилотов на F-16. Обучение должно проходить в Дании и может начаться уже в конце лета. На первом этапе планируется подготовка двух групп общей численностью около 30-40 человек, из которых будет 10-12 летчиков.

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