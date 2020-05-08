Корабли и катера ОС показали, как будут действовать в случае наступления в Азовском море (видео)

В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины «Лубни» и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля «Донбас» и двух катеров.

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил отрабатывали уничтожение условного противника в Азовском море. Читайте такжеУкраинские катера провели учебные стрельбы под носом у оккупантов, российские корабли наблюдали Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. «В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины «Лубни» и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля «Донбас» и двух катеров», - говорится в сообщении. Указывается, что совместными действиями военнослужащие Вооруженных сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны. Как сообщал УНИАН, в апреле в Азовском море прошли трехдневные тактические учения подразделений операции Объединенных сил по отражению вражеской атаки.

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