Сейчас активно идут процессы, за счет которых государство должно повысить поставки Силам обороны именно дронов на оптоволокне, говорит Федоренко.

Силы обороны Украины имеют преимущество над российскими оккупантами в дронах с донаведением и в ночных бомберах. Об этом сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Комментируя этот вопрос в эфире телеканала "Мы – Украина", военный заявил, что дроны надо делить на категории. Он акцентировал, что в разведывательных БПЛА преимущество было за врагом. Однако после того, как Силы обороны начали сбивать этих "птичек", на текущий момент это преимущество является несущественным.

В обычных FPV-дронах, по мнению военного, есть паритет. На определенных отрезках фронта Силы обороны имеют преимущество.

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Что касается дронов на оптоволокне, то преимущество тоже пока за оккупантами. Однако, по словам Федоренко, такая ситуация будет держаться до завершения весны.

"В мае на определенных отрезках мы уже будем иметь паритет, потому что сейчас активно идут процессы, за счет которых государство должно повысить поставки Силам обороны именно дронов на оптоволокне. Автоматическое донаведение – в этом вопросе, по моему убеждению, Украина опережает противника. Ночные бомберы – противник использует FPV-бомберы разного рода и пытается искать решения, которые есть у нас. Мы применяем "Бабу Ягу" – сюда входят различные ночные тяжелые бомберы, которые стали на самом деле уже военным вооружением, и здесь мы имеем абсолютное преимущество", – пояснил он.

Если в начале 2024 года у оккупантов был БПЛА "Ланцет", и у Сил обороны не было чего-то подобного, то на сегодняшний день украинские военные имеют "Булаву". Есть и ряд других дронов-камикадзе, которые выполняют боевые задачи.

"Поэтому должен сказать так: мы точно не отстаем. Как бы кому-то не хотелось выдать, что у нас есть глобальные проблемы именно в части БплА – нет. Противник также не может обеспечить в полной мере оккупационные войска. Размах войны очень большой, и государство никогда не сможет в полной мере перекрыть все потребности", – констатировал Юрий Федоренко.

Дроны в войне

Как известно, война РФ против Украины уже стала первой в мире войной дронов. Такого широкомасштабного применения БПЛА не было ни в одном конфликте в мире. В войне, которая длится последние годы, были применены как воздушные беспилотные комплексы, так и наземные роботы, и даже морские дроны.

И в вопросе беспилотников украинская промышленность не стоит на месте. Издание Forbes рассказывало о новом украинском дроне, который может пролететь 2 тысячи километров, сбросить 250-килограммовую бомбу и вернуться на базу, что делает его потенциально самым мощным многократным дроном в российско-украинской войне.

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