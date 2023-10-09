По мнению экспертов, концепт такой установки выглядит "примитивным и одновременно интересным".

У палестинской группировки ХАМАС появились собственные импровизированные средства противовоздушной обороны (ПВО) под названием Mutabar-1. Об этом свидетельствует опубликованное в открытом доступе видео, анализирует военный портал Defence Express.

Отмечается, что данные пусковые установки управляются дистанционно с импровизированного командного пункта, могут вращаться на лафете. При этом для стрельбы из них боевики используют ракеты и/или реактивные снаряды с неизвестным принципом наведения на цель.

"В некоторых источниках уже можно увидеть предположение, что для отстрела из Mutabar-1 боевики ХАМАС могут использовать неуправляемые реактивные снаряды с дистанционными взрывателями, которые могут устанавливаться для подрыва на высоте и на определенной дистанции от цели. Теоретически, обоснованием такой версии может быть та деталь, что на кадрах видео боевики ХАМАС сначала заряжали сами снаряды в пусковые трубы, а потом уже докручивали на них что-то похожее на взрыватели", - говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что концепт такой установки ПВО выглядит "примитивным и одновременно интересным".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ХАМАС запускали по Израилю дроны Ababil-2 иранского производства.

"Ababil-2 - это разведывательный БПЛА, и осенью 2022 их использовали российские войска в Украине, но те оказались весьма уязвимыми для средств ПВО и РЭБ. Похоже, переданные ХАМАС Ababil-2 решили применять не как громоздкий и малоэффективный разведывательный БПЛА, а как дрон-камикадзе", - сообщал отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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