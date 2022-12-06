Решить проблему с невозможностью запуска дальнобойных ракет из имеющихся в Украине HIMARS можно с помощью простой флешки.

Во время передачи Украине ракетных систем залпового огня HIMARS США могли извлечь из программного обеспечения определенный плагин или модуль, отвечающий за запуск ракет ATACMS.

Как заявил в эфире "Эспрессо" главный редактор Defense Express Олег Катков, этот процесс не является необратимым.

"Любое высокоточное вооружение Запада – это просто компьютер с вооружением. Когда прибудут ATACMS, там будет к ним просто флешка, которая вставляется в компьютер HIMARS, и соответствующие данные загружаются", – объяснил он.

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По мнению эксперта, Штаты могли модифицировать эти комплексы перед отправкой в Украину, поскольку на то время стратегическая инициатива в войне была в руках оккупантов.

"США вполне могли страховаться, потому что HIMARS передавались в тот период, когда стратегическая инициатива находилась в руках РФ. Вполне логично, что для подстраховки некоторые программные элементы были изъяты из обеспечения. Как только политическое решение о передаче ATACMS будет принято, приедет флешка, люди ее вставят в HIMARS или М270, и все будет работать", – подытожил Катков.

Модификация HIMARS перед отправкой в Украину: что известно

5 декабря издание The Wall Street Journal выпустило материал о том, что США тайно модифицировали переданные Украине ракетные установки HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России, в том числе ATACMS.

Журналисты отметили, что такие модификации HIMARS гарантируют, что Украина не сможет использовать эти установки для запуска дальнобойных боеприпасов, если Киев приобретет такие снаряды через другие государства.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никаких тайных модификаций оружия, в том числе ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, Вооруженные Силы Украины на фронте не используют.

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