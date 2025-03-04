Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые Mirage 2000-5.

В сеть выложили видео, на котором, вероятно, зафиксировали французский истребитель Mirage 2000-5F в украинском небе. Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Подсолнух" сообщает Army Recognition.

"Вам показалось, это все Мираж", – говорится в шутливом комментарии под видео. Со своей стороны отметим, что Mirage 2000 действительно имеет довольно выразительные черты, поэтому его трудно спутать с другим самолетом.

Напомним, в феврале французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые истребители Mirage 2000-5F.

"Украинские пилоты, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь будут помогать защищать небо над Украиной", – добавил государственный деятель.

Точное количество переданных самолетов не назвали. Ранее сообщалось, что первая партия может состоять из трех крылатых машин.

Mirage 2000 – справка

Mirage 2000 является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который разработала компания Dassault Aviation. Он находится на вооружении с 1984 года.

Вариант Mirage 2000-5F является модернизированной версией для французских воздушных сил. Он может нести управляемые ракеты MICA-EM с активной радиолокационной головкой самонаведения, благодаря которой был реализован принцип "выстрелил и забыл".

В прошлом году УНИАН сообщал, что Украина получит специальным образом доработанные самолеты Mirage, которые имеют расширенные возможности для ударов по наземным целям. Некоторые специалисты считают, что речь, скорее всего, идет об адаптации самолета к высокоточным бомбам типа AASM.

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