'Милитарный' показал, как создаются бронеэкраны для Bradley на предприятиях Ахметова

Каждая модель боевых машин требует специальной конструкции, поэтому сначала новое изделие проходит тестирование, а разработчики из "Метинвеста" собирают отзывы от военных.

Медиа "Милитарный" первым посетило производство отечественных защитных экранов для боевых машин и узнало отзывы на них от 47-й ОМБр.

Производство защитных экранов от дронов-камикадзе является частью "Стального фронта" - инициативы, начатой бизнесменом Ринатом Ахметовым для поддержки ВСУ. Разработкой занимается его компания "Метинвест". Первыми они создали экраны для советских танков и американских M1 Abrams, а теперь работают над серийным производством аналогичной защиты для БМП Bradley.

"Мы получили заказ на защиту башни и боковой части машины от осколочного попадания тяжелых снарядов и от дронов, которые сбрасывают бомбы или гранаты на технику, - рассказывает представитель Метинвеста, - Сначала экипажам было неудобно поднять эту конструкцию, чтобы она накрыла башни, но сейчас будет гораздо проще: мы разделили конструкцию на две части, а там даже один человек сможет быстро накрыть башню".

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Каждая модель боевых машин требует специальной конструкции, поэтому сначала новое изделие проходит тестирование, а разработчики из "Метинвеста" собирают отзывы от военных, и только тогда запускают серийное производство.

Военные из 47-й ОМБр поделились своим опытом использования защитных экранов на танках M1 Abrams: "Эти решетки прежде всего помогают от осколков, особенно от дронов и ланцетов, которые попадают в броню. Решетка эффективно амортизирует удар, не позволяя кумулятивной струе достичь брони. Эта конструкция стала одной из самых эффективных."

Сейчас бойцы 47-й ОМБр участвуют в боях на Покровском направлении и эффективно используют танки M1 Abrams против оккупантов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова направили на помощь военным (в рамках инициативы "Стальной фронт") и гражданским более 9 млрд грн.