Один такой самолет може заправлять в воздухе одновременно два носителя "Кинжалов".

Украинцы уже привыкли к длительным воздушным тревогам из-за взлетов российских МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Для продления времени полета МиГи дозаправляют в воздухе при помощи Ил-78.

Аналитики Defence Express отметили, что у ВКС Росси всего пять самолетов Ил-78 и 10 модернизированных Ил-78М. Ил-78 в отличии от Ил-78М имеет возможность "конвертации назад" в транспортный самолет из-за демонтажа баков с топливом непосредственно в фюзеляже и топливозаправочных агрегатов.

Для заправки в воздухе Ил-78 оснащен тремя топливозаправочными агрегатами УПАЗ-1, каждый из которых подает по 2200 литров/минуту. Общий объем топлива, который может быть на борту такого самолета, 65 тонн на дальности полета до 1000 километров. При дальности полета на 2000 км объем топлива сокращается до 32-34 тонн.

Видео дня

При этом Ил-78М оснащен тремя топливозаправочными агрегатами ПАЗ-1М - 2900 литров в минуту. Может брать на борт максимум до 85 тонн топлива. При полете на дистанцию до 1800 км Ил-78М может взять на борт 60-65 тонн топлива, а при полете на 4000 км – до 32-34 тонн.

Кроме того, крейсерская скорость Ил-78 составляет 800 км/ч, поэтому продолжительность полета составляет от 1,5 до 4 часа. Также Ил-78 может одновременно заправлять или один стратегический бомбардировщик, или два МиГа.

Чтобы провести передачу топлива в полете самолетам нужно сбросить скорость до 450-520 км/ч на высоте 4-7 км. Длительность дозаправки - 15-20 минут. Аналитики отметили, что один Ил-78 может нести топлива на 1-3 полные дозаправки МиГа.

Длительные тревоги в Украине - последние новости

Российские оккупанты применяют различные методы террора украинцев. В последние месяцы армия РФ часто поднимает самолеты МиГ-31К, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Чтобы продлить длительность поолета МиГа, россияне проводят их дозаправку в воздухе

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать решение, чтобы избежать долговременных тревог из-за вылетов российских МиГов.

Вас также могут заинтересовать новости: