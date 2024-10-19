До сих пор россияне использовали эти ракеты с фугасным зарядом.

Россияне впервые применили против Украины крылатую ракету Х-69 с кассетной боевой частью. Об этом сообщает телеграм-канал "Полковник ГШ".

"Сбита сегодня ночью крылатая ракета Х-69 с кассетной боевой частью. Указанное средство авиационного поражения с такой боевой нагрузкой обнаружено впервые", - говорится в сообщении.

Автор канала призывает немедленно вызвать саперов ГСЧС в случае обнаружения подозрительных металлических шариков - это неразорвавшиеся суббоеприпасы кассетной боеголовки.

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Что известно о ракетах Х-69

Как писал УНИАН, Х-69 - новейшая крылатая ракета России, впервые примененная именно в российско-украинской войне. Она является специальной малозаметной версией советской ракеты Х-59 и была впервые представлена в августе 2022 года.

По данным Defense Express, "единичные случаи" применения этой ракеты в войне против Украины якобы были еще в 2023 году. Но первые достоверные факты использования датируются все же февралем 2024 года.

Самый громкий эпизод использования ракет Х-69 состоялся в апреле этого года. Именно этими ракетами оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Согласно открытым данным, ракета Х-69 может запускаться с самолетов МиГ-31, Су-30МК, Су-34 и Су-35, а также с вертолета Ка-52. Вероятно, она будет основной крылатой ракетой для новейшего многоцелевого самолета Су-57.

Вес ракеты составляет чуть менее 800 кг, а скорость ее полета составляет до 1000 км/ч. Вес боеголовки составляет около 300 кг. Навигация Х-69 осуществляется с помощью спутников ГЛОНАСС и GPS с инерционным дублированием. Сообщается, что ракета способна летать на высоте до 20 метров над уровнем земли, что в значительной степени способствует ее низкой заметности на радарах. Считается, что ее дальность составляет не более 400 км.

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