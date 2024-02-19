Ракета Х-69 может применяться различными самолетами, отметили эксперты.

Российские захватчики начали использовать против Украины "новейшие" ракеты Х-69, вероятно, чтобы проверить их возможность в условиях реальной войны.

О применении этой ракеты врагом сообщает Defence Express. "В открытом доступе появились указания на то, что россияне для ударов по Украине начали использовать крылатые ракеты воздушного базирования Х-69, предназначенные для самолетов тактической авиации ВКС (военно-космических сил, - Ред.) РФ", - говорится в сообщении.

В частности, ранее аналитики сообщали, что информация о применении россиянами такой ракеты появилась после массированного удара 7 февраля 2024 года. Однако западные обозреватели начали обращать внимание на факт насчет Х-69 только почти через две недели.

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"Первой в этом ракурсе является публикация от профильного портала The Drive, и здесь интересно обратить внимание на акценты, которые проставили авторы этого издания. Для начала они указали версию со ссылкой на украинские ресурсы о том, что россияне могли применить сразу три ракеты Х-69 для удара по Украине в ночь на 8 февраля 2024 года, и что носителем таких КР мог быть самолет типа Су-34", - говорится в сообщении.

Также были приведены данные со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS) о том, что в феврале 2023 года ракета Х-69, вероятно, была запущена в производство, и что по состоянию на сентябрь прошлого года эта ракета вроде бы еще проходила этап летных испытаний. Также приведено краткое описание известных характеристик ракеты Х-69. Ее назвали "перепаковкой" Х-59МК2, но с некоторыми конструктивными отличиями - квадратное сечение корпуса и внутреннее размещение двигателя для того, чтобы эта ракета могла размещаться в отсеке самолета Су-57.

"Известно, что Х-69 имеет дозвуковую скорость полета, массу боевой части в 310 килограммов и дальность полета до 290 километров. При этом подчеркивается, что Х-69 является "универсальной" в плане носителей, поэтому может применяться не только с Су-57, но и также самолетов типов МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35", - отмечается в публикации.

Также авторы The Drive в контексте с ракетой Х-69 ставят вопрос так, что "пока нет убедительных доказательств того, что россияне применяли Х-69 с самолета Су-57". И что сам факт применения таких ракет является разве что стремлением Кремля проверить возможности Х-69 в условиях реальной боевой обстановки.

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Напомним, РФ все чаще применяет против Украины новые ракетные системы: среди них как их собственные разработки, так и зарубежные вооружения. Среди таких новинок западные обозреватели назвали авиационную крылатую ракету Х-69, авиационный боеприпас "Гром-Э1" и гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон".

По данным российской стороны, дальность Х-69 - 290 км, вес боевой части - 310 кг. Среди носителей ракеты называют новый российский истребитель пятого поколения Су-57. Ракету позиционируют как малозаметную.

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