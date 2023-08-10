Министр обороны поблагодарил Канаду за помощь, которая позволяет сохранить тысячи жизней украинских воинов.

Канада передала Украине бронемашины Senator Rochel. Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео, на котором показал эту технику и поблагодарил канадских партнеров за поддержку.

По его словам, эти бронемашины помогают защитить украинских военных во время выполнения боевых задач.

"Они сохранят тысячи жизней наших воинов. Потому что, в конце концов, именно народ может одержать победу в этой войне. Я рад, что у нас с нашими канадскими партнерами одинаковые взгляды на поле боя", - отметил Резников в Twitter.

Он поблагодарил за помощь экс-министра национальной обороны Канады Аниту Ананд, новоназначенного министра национальной обороны Канады Билла Блэра, а также всех людей Страны Кленового Листа.

Senator Rochel - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе этого года Канада пообещала передать Украине 200 бронеавтомобилей Senator Rochel в рамках военной помощи для отражения российской агрессии. В 2022 году Украина уже получила около сотни таких машин.

Тогдашняя министр обороны страны Анита Ананд отмечала, что эти автомобили обеспечивают безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. Также они позволяют солдатам заблаговременно выявлять угрозы, а их броня поможет защитить войска.

Senator Rochel - бронированные военные машины, созданные в 2019 году на базе тяжелых пикапов Ford F-550, двигатель имеет мощность в 400 лошадиных сил. Они предназначены для защиты от огня из стрелкового оружия, а также мин и гранат. В отделении для десанта может уместиться до 6-7 солдат.

Эта техника может использоваться для выполнения несложных задач как бронетранспортер или пехотная мобильная машина. Бронеавтомобиль может быть оснащен различными боевыми модулями, в частности пулеметом 7,62 мм, пулеметом 12,7 мм или автоматическим гранатометом 40 мм.

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