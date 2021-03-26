КНДР заявляет, ракета может нести 2,5 т полезной нагрузки.

Северная Корея запустила тактические ракеты нового типа. Обозреватели предполагают, что внутри могут быть тяжелые ядерные боеголовки.

Об этом пишет BBC News Ukraine.

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Ракеты попали в тестовую цель на расстоянии 600 км от восточного побережья КНДР. Эта информация отличается от ожиданий Японии, что говорила про попадание в цель из 400 км.

Отмечается, что лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на ракетных тестах не было.

КНДР заявляет, что ракета может нести 2,5 т полезной нагрузки, а это не исключает и ядерной боеголовки, пишет BBC.

По мнению экспертов, страна испытала те же ракеты, которыми хвасталась во время парада в Пхеньяне в октябре 2020-го. Официальных данных нет.

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Автор: Яна Ставская