КНДР может продолжать разработку ядерного оружия - конфиденциальный доклад ООН

Некоторые страны считают, что КНДР разработала миниатюрные ядерные устройства в ходе последних шести ядерных испытаний, и будет развивать свои технологии в дальнейшем.

Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. Однако официально КНДР не проводит ядерных испытаний с 2017 года.

Доклад подготовили независимые эксперты, свои выводы они представили комитету по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН. Некоторые страны считают, что КНДР разработала миниатюрные ядерные устройства в ходе последних шести ядерных испытаний, и будет развивать свои технологии в дальнейшем. О каких именно странах идет речь, в докладе не уточняется.

«КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран-членов считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности. В январе 2020 года КНДР заявила, что не намерена больше соблюдать достигнутые с США договоренности. Северная Корея также назвала отношения с США безнадежными. США, однако, намерены добиться возобновления диалога.

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