Ранее СМИ сообщали, что КНДР может отправить России новые реактивные системы для войны против Украины.

Якобы новые реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые Северная Корея должна передать России, на самом деле являются лишь усовершенствованными советскими системами, считает военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник.

"Ничего нового там не может быть в принципе. Эти БМ-27 "Ураган" - возможно они там как-то усовершенствовали БМ-30 "Смерч", это все старые советские разработки. Что могли сделать, так это доработать качество ракеты в части дальности нанесения ударов. Потому что "Ураган", как правило, наносит удары штатными боеприпасами до 40 километров. А "Смерч" - до 70. Есть модификации, которые могут бить до 120 километров. Если обеспечат несколько сотен таких ракет, то это уже будет для них серьезным результатом. Но утверждать, что там может быть что-то фундаментально новое - абсолютно некорректно", - пояснил Черник.

Новые РСЗО и другая помощь КНДР России

Накануне южнокорейское агентство Yonhap News сообщило, что Северная Корея уже в этом году может поставить России новые РСЗО для использования на войне в Украине. Отмечается, что на днях КНДР испытала новую 240-миллиметровую РСЗО с "управляемыми" снарядами.

Видео дня

Ранее также стало известно, что, по данным США и Южной Кореи, КНДР предоставила России миллионы артснарядов и десятки баллистических ракет малой дальности и пусковых установок для поддержки войны в Украине. По мнению Bloomberg, в мире уже началась новая мировая война, в Украине сошлись два огромных альянса.

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