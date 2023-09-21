По данным издания, Северная Корея могла бы предоставить РФ также самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

По данным источников в американской разведке, Северная Корея большую часть текущего года поставляет в Россию 152-мм снаряды и ракеты типа "Катюша". Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Economist.

Как сообщается, Иран уже продал Кремлю около 2400 своих дронов-камикадзе "Шахед", однако Северная Корея могла бы предоставить более широкий спектр товаров. Помимо беспилотников и ракет, таких как КН-23, которая является практически точной копией российской баллистической ракеты "Искандер", она может предложить самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

По данным издания, Россия делает покупки в Пхеньяне и Тегеране, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять. Между тем они могут много выиграть, ведя дела с правительством Путина. Они не столько "ось зла", сколько рынок изгоев.

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Нехватка снарядов в России - что известно

По данным западных СМИ, Россия испытывает "снарядный голод". Сообщается, что РФ наращивает производство артиллерии быстрее, чем ожидал Запад, однако этого все равно недостаточно, чтобы покрыть ее потребности в войне против Украины.

По мнению западных аналитиков, если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое вооружение, это может помочь Кремлю пополнить свои истощающиеся запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход конфликта. Все дело в качестве этих снарядов: плохо изготовленные боеприпасы будут иметь непостоянные характеристики.

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