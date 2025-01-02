Китай впервые показал таинственные бесхвостые истребители: обозреватель раскрыл их секрет

Китай демонстрирует решимость в разработке самолетов, которые по характеристикам могут приблизиться к американским бомбардировщикам B-2 и B-21.

Раскрыты секреты новых таинственных китайских самолетов-невидимок. Бесхвостые конструкции бортов пока не предназначались для маневров в воздушном бою, пишет военный обозреватель Дэвид Акс для The Telegraph.

18 декабря Министерство обороны США обнародовало очередной ежегодный отчет, одобренный Конгрессом, по военному потенциалу Китая. Документ предлагает серьезный анализ, где подробно описана быстрая модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в таких сферах, как космос, киберпространство, воздух, суша, море и подводные воды. Эта модернизация очевидно направлена на подготовку НОАК к возможному вторжению и оккупации Тайваня, одновременно сдерживая любые попытки США или их союзников вмешаться.

Особое внимание в отчете уделено воздушным силам Китая (PLAF). "PLAF стремится расширить свои возможности по проекции силы", - говорится в отчете. Чем дальше китайские самолеты смогут проникать в западную часть Тихого океана и чем больше вооружения они смогут транспортировать, тем выше их шансы во время вероятной операции с Тайванем.

Видео дня

Всего через восемь дней после публикации этого отчета амбиции Китая в сфере военной авиации получили конкретное выражение. Менее чем за сутки два ведущих китайских авиапроизводителя - Chengdu и Shenyang Aircraft Corporations - отдельно представили демонстрационные модели новых пилотируемых стелс-самолетов шестого поколения.

Демонстрационные полеты состоялись над заводскими аэродромами обеих корпораций. Показ сопровождался тщательно организованной медиакампанией: местные жители возле аэродромов записали видео с демонстраторами, которые отметили их технологическую сложность. Обе модели имеют бесхвостую конструкцию, что делает их более малозаметными для радаров и обеспечивает увеличенное внутреннее пространство для топлива и вооружения.

Такая конструкция, хотя и способствует снижению радиолокационной сигнатуры, значительно усложняет управление самолетом. До сих пор бесхвостые стелс-модели использовались только для бомбардировщиков, но не для истребителей, требующих маневренности для воздушных боев. Таким образом, китайские демонстраторы, вероятно, являются прототипами ударных самолетов или средних бомбардировщиков, которые могли бы заменить устаревшие модели Xi'an JH-7.

Преобразование таких демонстраторов в серийные боевые модели является сложной задачей. Однако Китай демонстрирует решимость в разработке самолетов, которые по характеристикам могут приблизиться к американским бомбардировщикам B-2 и B-21.

США также работают над шестым поколением боевых самолетов, в частности бесхвостыми стелс-моделями, но воздерживаются от публичных демонстраций до завершения разработок. Тем временем европейская программа Tempest, в которую вовлечены Великобритания, Италия, Япония и Саудовская Аравия, также готовит переход к шестому поколению истребителей.

Если китайские модели пойдут по схеме разработки J-20, то новые самолеты могут стать боевыми единицами к середине 2030-х годов. В то время JH-7 окончательно устареют, и новые самолеты могут стать ключевыми в случае эскалации конфликта с Тайванем.

Истребители шестого поколения - что известно

Пекин бросил вызов странам Запада, ни одна из которых пока не начала летных испытаний истребителя шестого поколения.

Учитывая существующую информацию, ближе всех на Западе к этому находятся британцы. Во всяком случае, летом они показали демонстратор истребителя нового поколения, который знают как Tempest.

Партнерами Лондона в программе выступают японцы и итальянцы. Также существует конкурирующий франко-германско-испанский проект, получивший название Future Combat Air System.

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