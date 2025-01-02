В Сети много дней активно обсуждают перспективный китайский истребитель-бомбардировщик JH-XX.

Китайских инженеров, которые создали истребитель-бомбардировщик JH-XX (условное обозначение), могли вдохновить американские разработки времен Холодной войны. Об этом сообщает Defense Express.

Не секрет, что в вопросе разработки вооружений Пекин часто опирается на западные образцы. Но среди серийных американских или европейских машин нет ничего, что было бы хотя бы отдаленно похоже на JH-XX, который недавно начал программу испытаний.

В то же время, специалисты обращают внимание на нереализованный проект американского бомбардировщика McDonnell Douglas A-12 Avenger II. Этот самолет создавали по технологии стелс. Он должен был заменить Grumman A-6 Intruder в составе Военно-морских сил США.

Видео дня

Разработку прекратили в 1991-м из-за высокой стоимости. Отметим, что в разных источниках цену одного такого самолета указывают в диапазоне 84-165 млн долларов.

Специалисты считают, что как и в случае с A-12, главной задачей для JH-XX будет проникновение во вражескую зону ПВО. На помощь в этом случае придет малозаметность.

В то же время, JH-XX не является "копией" в полном смысле этого слова, ведь технологии за последние десятилетия сделали огромный шаг вперед.

Предполагается, что JH-XX будет иметь гораздо больший боевой радиус, чем A-12. "Боевой радиус JH-XX якобы должен составлять довольно фантастические 3000 км. Это для Китая в определенной степени сакральное расстояние от побережья до Гуама, где размещена сверхмощная авиабаза США", - пишет Defense Express.

Также JH-XX сможет нести большее количество вооружения - иногда говорят о примерно 10 т бомб или ракет. A-12 мог взять только 2300 кг различных типов вооружений.

Эксперты проводят параллели с еще одним американским самолетом - истребителем F-15EX. Последний может нести 13400 кг боевой нагрузки, размещенные на 12 внешних подвесках. Это позволяет ему выполнять за один вылет сразу несколько боевых задач.

Новые китайские разработки - что известно

Напомним, кроме JH-XX китайцы недавно начали испытания перспективного истребителя нового поколения, который в разное время называли J-36 и J-50. О нем известно еще меньше, чем о перспективном истребителе-бомбардировщике.

По неофициальной информации максимальный взлетный вес самолета составляет 40 т, а максимальная скорость будет равна 2 Маха. Боевой радиус истребителя оценивается в примерно 2200 км.

Вас также могут заинтересовать новости: