В Rheinmetall добавили, что компания не может самостоятельно профинансировать ремонт этой техники.

Производитель оружия Rheinmetall может передать украинским военным от 10 до 15 танков Leopard 2 в этом году, если правительство Германии примет соответствующее решение.

Об этом сообщили Frankfurter Allgemeine Zeitung непосредственно в Rheinmetall. Там добавили, что ремонт Leopard 2 достаточно дорогой, поэтому компания не может самостоятельно его профинансировать.

Ранее председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что его компания готова передать Украине танки не ранее 2024 года, так как ремонт занимает много времени. Так, машины надо не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Для этого танки полностью разбирают, а затем перестраивают. Он рассказывал, что на складах концерна сейчас есть 110 списанных танков Leopard первой и второй моделей.

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Танки Leopard для Украины

В офисе президента Украины уверены, что немецкие танки Leopard-2 могут передать Украине по итогам решений заседания "Рамштайн-8".

Польша уже заявляла о готовности поставить "роту" танков немецкого производства. Финляндия также хочет передать танки Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, эксперты считают, что для одного наступления ВСУ нужно около 100 танков но многое зависит и от подготовки, снабжения запчастями и планов Украины на грядущую весну.

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