Ожидается, что оружие будет доставлено в 2023 году.

Германия планирует поставить Украине дополнительное оружие на сумму более 500 млн евро (498,55 млн долларов).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, присутствовавший на онлайн-конференции по Украине, которая прошла в Торонто.

По информации источника, канцлер анонсировал, что Германия планирует поставить три дополнительных ЗРК Iris-T, десяток бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от дронов.

Шольц, объявляя об этом, назвал дополнительную поставку "вкладом в модернизацию Вооруженных Сил Украины".

Ожидается, что оружие будет доставлено в 2023 году. Часть этой помощи может быть передана раньше. Поставки должен одобрить парламентский комитет Германии по бюджету.

Как писал УНИАН, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) в статье для Spiegel озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

Федеральное министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков, заявив, что в ввиду угрозы, которую представляет Россия при президенте Владимире Путине, Бундесвер не может рисковать.

Накануне немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

По состоянию на начало июля, Германия обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).

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