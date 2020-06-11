Канада удвоила продажи оружия Саудовской Аравии вопреки мораторию

Большую часть экспорта составляют 183 бронеавтомобиля — это часть подписанного еще в 2014 году контракта на их поставку на $10,4 млрд.

По итогам 2019 года Канада удвоила поставки оружия Саудовской Аравии, несмотря на мораторий на экспорт оружия в эту страну, введенный после убийства журналиста Джамаля Хашокджи.

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Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел Канады, передает kommersant. В соответствии с ними экспорт оружия и военной техники из Канады в Саудовскую Аравию в 2019 году составил 2,9 млрд канадских долларов ($2,2 млрд) против $1 млрд в 2018 году и $370 млн в 2017-м. Большую часть экспорта составляют 183 бронеавтомобиля — это часть подписанного еще в 2014 году контракта на их поставку на $10,4 млрд. Также Канада продала Саудовской Аравии более 30 крупнокалиберных артиллерийских комплексов и более 150 крупнокалиберных пулеметов.

В ноябре 2018 года после убийства журналиста Джамаля Хашокджи Канада вслед за многими другими странами объявила, что не будет выдавать новые разрешения на продажу оружия в Саудовскую Аравию и пересмотрит заключенные ранее соглашения. В апреле министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шапмань заявил, что доказательств использования канадской военной техники Саудовской Аравией для нарушения прав человека нет. Также канадские власти указывали на то, что отказ от выполнения контракта приведет к выплатам штрафов по нему.

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