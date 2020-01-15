Украина будет сотрудничать с Саудовской Аравией в военной сфере

Правительство уполномочило министра обороны Андрея Загороднюка подписать соответствующее соглашение.

Кабинет министров принял распоряжение о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

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«Правительство приняло постановление о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией», - написал он.

Как сказано в тексте распоряжения, Кабмин уполномочил министра обороны Андрея Загороднюка подписать соответствующее соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщал УНИАН, осенью 2017 года на то время президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Саудовская Аравия готовы подписать соглашение о сотрудничестве в секторе обороны и безопасности.