Канада может передать Украине танки Leopard 2.

Канада может присоединиться к так называемой "танковой коалиции". Страна может предоставить Украине четыре немецких танка Leopard 2.

Как сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники, Канада рассматривает возможность передачи Украине четырех танков Leopard 2. Однако решение о предоставлении техники Киеву еще не было принято.

При этом объявление о передаче танков Украине может быть сделано уже в четверг.

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"Один собеседник рассказал, что Канада, вероятно, передаст Украине модель танка А4 – старейшую из имеющихся у вооруженных сил страны. Канада купила А4 у Нидерландов во время войны в Афганистане", – отмечается в материале.

Война в Украине: роль Канады

18 января стало известно, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator в рамках военной помощи для отражения российской агрессии.

Кроме того, Канада уже закупила в США зенитно-ракетный комплекс NASAMS и боекомплект для него. Поставка ожидается "как можно скорее".

19 декабря Украиной были получены дополнительные 500 млн канадских долларов (экв. 367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

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