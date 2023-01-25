Как отметил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа, такое количество боевых машин США и ЕС могут собрать "без особого труда".

Международные партнеры Украины могут "легко" обеспечить Киев сотней танков Leoprd 2 на фоне разрешения о поставке боевых машин со стороны Берлина.

Буквально сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц дал "зеленый свет" на отправку 14 танков Leopard 2 Украине.

Как отметил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа в комментарии WP.PL, теперь партнеры Украины в лице США, стран ЕС и, возможно, Канады могут консолидироваться и "без особого труда" собрать для Киева 100 таких танков.

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"Каждый день промедления - смертный грех перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы чрезвычайно важно сдать этот экзамен", - сказал Очепа.

Реакция мира на решение о поставках Leopard 2 Украине

Напомним, что решение Германии по поводу отправки танков Leopard 2 Украине спровоцировало много разговоров о готовности других стран отправить немецкие танки Киеву в тому или ином количестве.

СМИ пишут, что Португалия может отправить Украине треть своих "рабочих" танков Leopard 2 на фоне разрешения на реэкспорт. Речь идет о четырех боевых машинах.

Также о готовности присоединится к европейской коалиции стран, которая была сформирована для отправки танков Leopard в Украину, заявила Испания.

Ожидается, что на этой неделе Администрация Байдена может объявить о передаче Украине танков Abrams.

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