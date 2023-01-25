Международные партнеры Украины могут "легко" обеспечить Киев сотней танков Leoprd 2 на фоне разрешения о поставке боевых машин со стороны Берлина.
Буквально сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц дал "зеленый свет" на отправку 14 танков Leopard 2 Украине.
Как отметил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа в комментарии WP.PL, теперь партнеры Украины в лице США, стран ЕС и, возможно, Канады могут консолидироваться и "без особого труда" собрать для Киева 100 таких танков.
"Каждый день промедления - смертный грех перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы чрезвычайно важно сдать этот экзамен", - сказал Очепа.
Реакция мира на решение о поставках Leopard 2 Украине
Напомним, что решение Германии по поводу отправки танков Leopard 2 Украине спровоцировало много разговоров о готовности других стран отправить немецкие танки Киеву в тому или ином количестве.
СМИ пишут, что Португалия может отправить Украине треть своих "рабочих" танков Leopard 2 на фоне разрешения на реэкспорт. Речь идет о четырех боевых машинах.
Также о готовности присоединится к европейской коалиции стран, которая была сформирована для отправки танков Leopard в Украину, заявила Испания.
Ожидается, что на этой неделе Администрация Байдена может объявить о передаче Украине танков Abrams.