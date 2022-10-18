По словам военного эксперта, бойцам не хватает танков и артиллерии.

У ВСУ сегодня есть минимально необходимый запас ствольной артиллерии и очень не хватает танков, заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире проекта FreeДом он также рассказал, почему россиянам зимой будет воевать сложнее, чем украинским бойцам.

"Как только начали задавать вопросы по поводу зимы, я сразу говорил, что преимущество будет иметь тот, кто лучше экипирует своего солдата", - отметил Жданов.

Он считает, что в этом у Украины будет преимущество - мы обеспечим своих солдат намного лучше российской армии.

Также он ответил на вопрос об оружии на зиму для ВСУ. По его словам, пока не случилось 10 октября (массированная ракетная атака РФ по городам Украины, - УНИАН.), вопрос поставок противоракетных систем был в переговорном процессе. А сейчас примерно такая же ситуация с танками и артиллерией.

"Артиллерию дают, но очень мало. Сейчас немного подбросили РСЗО. Но ствольная артиллерия у нас еще остается проблематичной, ее мало, есть лишь необходимый минимум. И танки - это главный вопрос. Хотелось, чтобы нам дали более современные и эффективные танки западного образца", - подчеркнул Жданов.

Проблемы с поставкой немецких танков Украине

15 сентября сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что правительственная коалиция в Германии приняла единогласное решение не поставлять боевые танки Украине, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивала на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.

А уже 17 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна "не хочет действовать наедине" в ситуации с предоставлением Украине танков и будет принимать такие решения в координации с союзниками.

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