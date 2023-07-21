Военные получают все больше беспилотников отечественного производства.

За время полномасштабной фазы войны, а точнее с 22 февраля прошлого года, на вооружение украинской армии было принято 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. Об этом сообщает Минобороны Украины.

В частности на вооружение поступили 9 моделей дронов-камикадзе (из них 3 – самолетного типа) и 6 моделей FPV-дронов. Общее количество уже поставленных в войска дронов насчитывает "тысячи единиц".

В Минобороны подчеркнули, что развитие беспилотной авиации является одним из приоритетов, поэтому еще прошлой осенью были существенно упрощены процедуры принятия в эксплуатацию такой техники. Это сократило срок проведения таких процедур с примерно 2 лет до 3-5 недель.

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В Минобороны утверждают, что поставки отечественных БПЛА в войска "постоянно растут в геометрической прогрессии". Отмечается, что в настоящее время заключены контракты на серийное производство 10 моделей БпЛА разных типов, наименования и объемы которых не раскрываются из соображений безопасности.

"Согласно бюджетным предписаниям запрещено заключать контракты на несуществующие серийные модели. Закупка может осуществляться исключительно на основании потребности от ГШ ВСУ, которая формируется только относительно реально существующих средств", – подчеркнули в Минобороны.

Поставки оружия ВСУ – последние новости

ВСУ взяли на вооружение самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С22 "Богдана" отечественного производства, разработанную под "натовский" калибр 155 мм. Примечательно, что эта САУ успела принять участие в боевых действиях, хотя по состоянию на 24 февраля 2022 года единственный экспериментальный образец не прошел испытания, поскольку полевые стрельбы вызвали замечания к нему.

Между тем продолжается эпопея с поставкой самолетов F-16. Один из официальных спикеров Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что украинцам не следует ждать этих истребителей раньше, чем в конце текущего года. При этом американцы предупреждают, что истребители вряд ли смогут привнести изменения в ход войны.

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