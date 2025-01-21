Посол Корнийчук и заместитель министра иностранных дел Израиля Хаскель говорили и о вызовах по сотрудничеству Ирана и России.

Израиль готов передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook

Отмечается, что сегодня, 21 января, состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель.

"Во время встречи Посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля. Отмечено, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что также речь шла об актуальных совместных вызовах для обеих стран. В частности – о военном сотрудничестве Ирана и России, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля. Украинский посол подчеркнул, что успешное противодействие этой угрозе отвечает интересам обеих стран.

Также обсуждались вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и высшем уровне, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.

Израиль и Украина

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Израиль официально предоставлял Украине только гуманитарную помощь. Правда, осенью 2024 года сообщалось, что Израиль передал Украине все необходимое для внедрения системы раннего оповещения об опасности.

В декабре 2024 года посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль и Украина стали лучше понимать друг друга за последние годы. Он отмечал, что войны в Израиле и в Украине взаимосвязаны, однако Израиль воюет с террором, а Украина противостоит ядерной державе.

Посол также выразил благодарность Украине за моральную поддержку Израиля и однозначное осуждение террора против его страны. По его словам, и Украина, и Израиль заняты каждый своей войной, не имея достаточно ресурсов для того, чтобы предоставить друг другу больше поддержки и помочь выстоять.

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