Часть системы уже используют украинские военные.

Израиль передал Украине все необходимое для внедрения системы раннего оповещения. Как сообщил посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук, запуск системы на финальной стадии.

По словам дипломата, которого цитирует "РБК-Украина", часть системы уже используют украинские военные. Речь идет о трехмерных радарах израильского производства, которые можно приобрести в больших объемах.

Корнийчук рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил сотрудничество премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху в вопросе уничтожения иранских дронов.

Видео дня

"Мы видим, что наши две войны очень сильно соединены. У нас общие партнеры... и общие враги - Иран и его прокси, за которыми стоит Российская Федерация. Огромные склады российского оружия, свежего, производства прошлого года, были задействованы в Ливане. Я не удивлюсь, если завтра там будут найдены северокорейские ракеты. Потому что это части одной оси зла на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Система оповещения от Израиля - что известно

В 2023 году сообщалось, что Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках. В Киеве в мае 2023 года должны были пройти испытания этой системы. Ожидалось, что в случае успешных испытаний, система полноценно заработает уже летом.

Как указывалось, система должна была подключаться к украинской радиолокационной системе и таким образом быстрее и точнее отправлять сигналы оповещений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в местах, куда могут попасть ракеты. Кроме этого, через мобильное приложение система будет оповещать людей, сколько времени у них есть, чтобы спрятаться в укрытие.

Несмотря на это, система до сих пор не работает. В Израиле сказали, что проблема не на их стороне.

"Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы", - отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Вас также могут заинтересовать новости: