Ракеты JASSM по мощности сопоставимы с авиабомбой, но летят на сотни километров.

США планируют увеличить производство противокорабельных ракет LRASM и крылатых ракет JASSM. Последние могут поставить в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

На расширение производственных мощностей под эти ракеты Пентагон планирует потратить около 130 миллионов долларов. Расширять будут предприятие в городе Орландо, штат Флорида, принадлежащее компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Работы хотят закончить до 15 декабря 2027 года.

Это соглашение с Lockheed Martin было заключено на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что США намерены поставлять Украине ракеты JASSM.

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Ракеты JASSM: что о них известно

Американская ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – унитарная ударная ракета класса "воздух-земля") - высокоточная управляемая ракета большой дальности, разработанная для поражения хорошо защищенных важных наземных целей. Может запускаться с разных платформ, в том числе стратегических бомбардировщиков и истребителей F-16.

Ракета JASSM создана как малозаметная для систем обнаружения, что делает ее менее уязвимой к враждебным системам ПВО. Она оснащена мощной боевой частью в 450 кг, что сопоставимо с авиабомбой ФАБ-500. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 370 км (в версии JASSM-ER – до 925 км).

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