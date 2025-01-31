Из-за санкций россиянам трудно производить даже обычный "Искандер-М", отметили в СНБО.

Россияне сделали информационный "вброс" относительно новой версии "Искандера", которая имеет дальность 1000 км - улучшенный вариант якобы готов к серийному производству. Впрочем, эксперты более чем скептически восприняли новое сообщение. Об этом пишет Defense Express.

Само сообщение появилось в англоязычном издании Military Watch Magazine, которое является пропагандистским российским СМИ, призванным интегрировать в англоязычное пространство статьи, восхваляющие вооружение РФ.

"Информация не соответствует действительности. Более того, вследствие санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М" в принципе", - отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, комментируя данные о новой ракете.

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Со своей стороны Defense Exress отмечает, что о намерении разработать "Искандер" увеличенной дальности россияне заявили еще в прошлом году. "Искандер-1000" якобы может похвастаться доработанной боевой частью.

Более того, был представлен вероятный внешний вид модернизированной баллистической ракеты. Эксперты тогда обратили внимание на то, что она получила двигатель большего размера.

Впрочем, эксперты Defense Exress не спешат с выводами, обращая внимание на то, что РФ до сих пор заинтересована в северокорейских ракетах KN-23. Это говорит о недостатке вооружения такого типа. Остается не понятным и то, на какой стадии разработки остается новая версия комплекса "Искандер".

Ракетный комплекс "Искандер" - справка

"Искандер" является оперативно-тактическим комплексом, который армия РФ активно использует против Украины.

По данным из открытых источников, по состоянию на 2024-й Россия располагала примерно 160 единиц "Искандер-М". Это версия для российских вооруженных сил, которая имеет две баллистические ракеты 9М723 на пусковую установку. Дальность стрельбы достигает 500 км.

Ранее сообщалось, что в ракете "Искандер-М" обнаружили 27 американских деталей. Еще четыре имеют швейцарское происхождение, две - тайваньское, а одна - японское.

Напомним, недавно УНИАН сообщил, что поражение завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске может отсрочить способность россиян наносить удары "Искандерами".

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