По мнению Дикого, установки вражеских ракетных комплексов "Искандер" по границе - это цели для уничтожения.

Развертывание пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" по границе с Украиной является свидетельством того, что в Россию поступили иранские ракеты.

Об этом сказал экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телемарафона, комментируя информацию заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, что Россия развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" по границе с Украиной. Ранее речь шла о 46 комплексах.

При этом Дикий отметил, что "на пике" их было более 90.

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"Но и 48 это много. А это значит, что нашим Силам специальных операций и Главному управлению разведки есть над чем работать в пограничной полосе", – подчеркнул он.

По его словам, увеличение на несколько единиц пусковых установок врагом является свидетельством того, что "им доехали иранские ракеты".

Он отметил, что Россия выпускает на месяц ракет "Искандер" где-то 10-12 штук.

"А теперь им доехали иранские ракеты, вероятно, они совместимы с российскими пусковыми установками, вот они и разворачиваются", - отметил Дикий.

Поставки ракет в РФ - детали

Россия получает и баллистические ракеты северо-корейского производства, которыми бьет по украинским городам.

В сообщении Центра Conflict Armament Research (CAR), чьи специалисты изучили обломки ракет, отмечается, что в этих ракетах особенно много деталей имеют американское и немецкое происхождение.

Северокорейские ракеты имеют не менее 290 компонентов иностранного производства. В частности, речь идет о компьютерных чипах, которые использовались для управления ракетой. Львиная доля этих деталей (75%) поступает из США. Германия занимает второе место в списке стран-поставщиков: 11,9% компонентов.

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