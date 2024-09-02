По мнению Романенко, Тегеран скорее предоставит Москве большее количество беспилотников, чем отдаст ракеты.

2 сентября издание Bloomberg сообщило, что в ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты для войны против Украины. Как считает эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, Москва получит только те ракеты, которые находятся в массовом производстве.

"Скажем так, Иран сейчас собирается воевать с Израилем. Ракеты нужны ему самому. Скорее всего, он передаст только те ракеты, которые находятся в массовом производстве. Эти ракеты Иран может передать, скажем так, в товарных количествах", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По мнению Романенко, Тегеран скорее предоставит Москве большее количество беспилотников, чем отдаст ракеты.

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"Потому что беспилотниками стрелять по Израилю никакого смысла нет. А ракеты им нужны самим, потому что они хотят мстить за одного из командиров их союзников", – констатировал он.

Поставки оружия России от Ирана

Европейские чиновники ожидают, что Иран скоро передаст России баллистические ракеты. Такие действия могут вызвать быструю реакцию со стороны украинских партнеров, пишет издание Bloomberg.

Отмечалось, что передача таких ракет будет, вероятно, иметь последствия для Ирана в виде санкций. США и другие союзники по НАТО уже не один раз предостерегали Иран от такого шага. Западные страны прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить передачу ракет России.

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