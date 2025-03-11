Ранее сообщалось, что Apache успешно поразил цель ракетой Spike-NLOS на расстоянии 32 км.

Американские ударные вертолеты AH-64 Apache, которые развернуты на территории Ирака, получили новую израильскую управляемую ракету Spike NLOS. Соответствующие фотографии разместило издание The War Zone.

"Похоже, это первый случай, когда армейские (имеются в виду сухопутные силы США, - УНИАН) AH-64 с таким оружием были развернуты в зоне активного конфликта", - отмечают авторы издания.

По сравнению с ракетами AGM-114 Hellfire и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которые также есть в арсенале армейских Apache, Spike NLOS обеспечивает значительно большую дальность поражения целей на суше и на море.

Видео дня

Во время испытания, которое провели еще в 2021 году, Apache успешно поразил новой ракетой цель, которая находилась на расстоянии 32 км.

Для сравнения, дальность AGM-114 Hellfire составляет около 10 км. Дальность российской ракеты "Вихрь", предназначенной для Ка-52 также равна примерно 10 км.

Spike-NLOS - справка

Spike NLOS является универсальной израильской ракетой семейства Spike. Это мультиплатформенная электронно-оптическая система, которая предназначена для уничтожения бронетехники, объектов типа бункер/ДОТ/ДЗОТ, а также инженерных сооружений и надводных целей.

В 2022 году оборонный концерн Rafael представил новое поколение ракеты семейства Spike. В ней реализована возможность одновременного запуска четырех ракет из одной установки. Ракета позволяет вести стрельбу с закрытых позиций.

Напомним, недавно США показали новую дальнобойную ракету для ударных вертолетов AH-1Z.

Вас также могут заинтересовать новости: