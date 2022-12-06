Это свидетельствует о том, что Россия еще имеет в наличии дефицитные детали для производства ракет.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали применение Россией в войне против Украины ракет, изготовленных в 2022 году, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время онлайн-брифинга.

В частности, у него спросили, есть ли понимание относительно запасов российских ракет, которые применяются Россией для обстрелов Украины.

Игнат сказал, что главная задача Воздушных сил ВСУ - сбивать все, что летит со стороны РФ. "Выгнать российскую авиацию и взбивать все те угрозы, а вот отслеживать запасы - у нас есть и разведка, и наши партнеры, которые, в принципе знают, что к чему, и сколько там осталось", - сказал Игнат.

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При этом, он сказал, что это вопрос о том, сколько в России осталось ракет, интересует не только Воздушные силы и украинский народ.

Также спикер подтвердил факты, что Россия применяла против Украины ракеты, которые были произведены в 2022 году, о чем свидетельствует соответствующая маркировка данных о выпуске, месяц и дату.

"Это говорит о том, что производство еще работает. Не могут они производить ракеты такими темпами, с какими используют. Если производство работает, значит еще есть у них в закромах где-то там те запчасти, те дефицитные детали, которые в условиях санкций России будет сложно где-то доставать. Поэтому действительно видим, что производство продолжает работать. Буквально с конвейера, как говорят, их снимают, доставляют на те носители, или корабли Черноморского флота - это ракеты "Калибр", или Х-101 на воздушные носители Ту-95 и Ту-160", - сказал Игнат.

Раньше The New York Times со ссылкой на следователей Conflict Armament Research писало, что Россия продолжает производить крылатые ракеты после введенных санкций.

Тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы покупать полупроводники и другую технику несмотря на санкции, или же у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

Санкции против России и дефицит ракет-что известно

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ужесточил санкции против России, направленные, прежде всего, на "подрыв" мощностей военно-промышленный комплекс РФ.

Тем не менее отчет RUSI в августе показал, что РФ все еще широко использует в производстве вооружения западные технологии.

До 24 февраля и уже после оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей Россия в обход санкций закупала у европейских компаний товары "двойного назначения".

В США констатировали, что Россия прибегла к извлечению микрочипов из посудомоечных машин и холодильников. Хотя Вашингтон и утверждал, что Москва испытывает дефицит высокотехнологичных чипов.

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