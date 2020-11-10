Военно-воздушные силы США получили первые боевые спасательные вертолеты Sikorsky HH-60W.
Об этом пишет Flight global.
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HH-60W – улучшенная версия UH-60M Black Hawk. Новый вариант имеет дополнительные топливные баки, что дает возможность транспорту преодолевать 361 км без дозаправки.
Также вертолеты оснащены технологиями для защиты от ракет класса "земля-воздух", в частности цифровыми датчиками радиолокационных предупреждений, лазерной системой предупреждения и пр.
HH-60W могут эвакуировать военных как днем, так и ночью, выводя их из-под вражеских обстрелов. Однако вертолеты могут привлекаться и к эвакуации гражданского населения в условиях стихийных бедствий.
Весной 2020 года HH-60W получили название Jolly Green II – в честь вертолета HH-3E Jolly Green Giant, принимавшего участие в спасательных миссиях во время войны во Вьетнаме.
Рекордная программа службы боевых спасательных вертолетов предусматривает установку 113 HH-60W для замены парка HH-60G Pave Hawks, что эксплуатируется ВВС США больше 26 лет.
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