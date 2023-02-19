Украинские экипажи почти закончили обучение и готовятся вернуться домой уже с техникой.

Франция передаст Украине боевые машины AMX-10 RC уже в конце следующей недели. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

"Тренировки [украинских экипажей] заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели", – сообщил он.

Лекорню уклонился от вопроса, сколько же таких боевых машин будет поставлено в Украину. Министр отметил, что не хочет предоставлять России такую "стратегическую информацию".

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Кроме того, чиновник сообщил, что у Франции нет планов анонсировать поставку основных боевых танков Leclerc в Украину.

Боевые бронемашины AMX-10RC – что это такое

AMX-10 RC – представитель специфического вида боевой техники, популярной у французской армии. Представляет собой тяжелый бронеавтомобиль, оснащенный 105-мм нарезной пушкой. Из-за этого AMX-10 RC часто популярно именуют легким или колесным танком, хотя это и некорректное определение.

Серийно AMX-10RC выпускался с 1976 по 1994 год. Широко применялся Францией в различных локальных конфликтах на территории Африки и Азии.

В начале января в беседе с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставку неназванного количества AMX-10RC в Украину.

Военный эксперт Олег Катков полагает, что AMX-10RC станут "ночным кошмаром" для российских военных. По его мнению, у этих машин есть все шансы стать "сковородой" для россиян на украинской земле.

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