Если одна из стран-партнеров избавляется от "избыточного" имущества, этим стоит воспользоваться.

Министерство обороны Франции заявило о планах выставить на продажу часть своей авиатехники и армейских автомобилей, у которых исчерпывается срок службы. Об этом сообщает профильное издание opex360.com.

Отмечается, что речь идет о патрульных самолетах морской авиации, вертолетах армейской авиации и армейских внедорожниках.

В свою очередь аналитики Defense Express подчеркивают, что эта техника может быть потенциально интересна Силам обороны Украины, ведь может "сохранять определенную функциональность и исправность, если оборонное ведомство Франции это надеется продать на аукционе, а не просто порезать на металлолом".

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По данным издания, Франция планирует в 2028 году выставить на продажу свой первый из флота патрульных самолетов типа Atlantic 2 - правда, его будут выставлять на торги только как потенциального донора запчастей.

"Кроме того, речь о намерении продать три из пяти имеющихся морских разведывательных самолетов Falcon 200 Gardian в течение 2025-2026 годов, и четыре специализированных самолета Falcon 10 MER в 2025-2027 годах. Этот сегмент привлекает внимание, поскольку есть явная проблема с флотом патрульной авиации для контроля нашей морской акватории. Однако если окажется, что эти самолеты вообще уже невозможно использовать как технически исправные "борта" по прямому назначению, тогда это все становится неактуальным", - говорится в материале.

В то же время эксперты обращают внимание на намерение французского Минобороны выставить на продажу в 2024-2026 годах всего 24 вертолета армейской авиации Puma:

"Правда, там указывается детализация, что машины могут быть проданы или как доноры запчастей, или для использования в качестве учебных".

Аналитики напоминают, что хотя этот аспект может вызвать справедливые сомнения, в рамках военной помощи Украина получала вообще неисправные Ка-32 от Португалии и снятые с вооружения вертолеты Sea King от Великобритании и Германии.

"Минобороны Франции также заявляет о намерении продавать в промежутке с 2024 по 2028 годы до 200 200 Peugeot P4 и по 40 Land Rover. При этом предполагается, что машины в хорошем состоянии сразу будут продаваться на экспорт, и похоже, что это именно то "окно возможностей" хотя бы для пополнения автопарка Сил обороны Украины, которым стоит будет воспользоваться", - говорится в статье.

Военная помощь Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, французско-немецкий оборонный концерн KNDS открыл представительство в Украине. Впоследствии предприятие будет производить 155-мм боеприпасы и запчасти вместе с украинским ОПК.

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16. Известно, что в начале августа Украина получила первый такой истребитель от Дании. В стране заявили, что другая партия истребителей будет передана Украине во второй половине года.

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