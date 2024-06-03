В сети уже не впервые публикуют видео атак на мотоциклах.

Российские войска начали использовать на фронте мотоциклы, однако неэффективность этой идеи была доказана еще сто лет назад.

Об этом пишет Дэвид Экс в статье для Forbes. Так, оккупанты оснащают свои штурмовые группы гражданскими транспортными средствами, чтобы компенсировать потерю около 15 тысяч бронемашин. Поскольку квадроциклы и мотоциклы очень уязвимы для артиллерии, ракет и беспилотников, россияне "получили по зубам". Тогда они начали усиливать броню этих средств.

Проблема оккупантов заключается в том, что мотоциклы не могут справиться с большим количеством брони, не теряя при этом мобильности. "Это урок, который армии усвоили столетие назад, во время и сразу после Первой мировой войны. Это урок, который российская армия, несомненно, усвоит сегодня", - пишет Экс.

Видео дня

Первые кадры российского бронированного штурмового мотоцикла появились в интернете не позднее апреля. Уже через месяц броня стала более масштабной и сложной - с колясками и приваренными к ним металлическими клетками. Россияне используют их для быстрого преодоления расстояния до передовых позиций Сил обороны Украины, после чего высаживаются и ведут бой.

В теории такие средства должны двигаться достаточно быстро, чтобы уклониться от большинства дронов, а от тех, которые их догонят, должна защитить броня. Однако это срабатывает с танками, а не с легкими средствами.

"Не одна армия узнала об этом на собственном опыте в 1910-х и 20-х годах - возможно, это была золотая эра для военных мотоциклов. Хотя быстрые, маневренные мотоциклы отлично подходили для курьеров и разведчиков, они были слишком уязвимыми для войск, которые могли попасть под шквальный огонь противника", - отмечает журналист.

Как пишет Tanks Encyclopedia, тогда шведская фирма Landsverk разработала несколько типов бронированных велосипедов по заказу немецкой и датской армий. Испытания бронеавтомобиля F.P.3 показали, что большая масса машины затрудняла управление, а ее проходимость по пересеченной местности была минимальной. Кроме того, 30-сильный двигатель развивал максимальную скорость лишь до 50 километров в час.

"Теряя специализированные бронированные машины быстрее, чем они могут заменить их, россияне в отчаянии. Настолько, что они готовы воскресить идею бронированного мотоцикла, которая умерла сто лет назад", - добавил журналист.

Мотоциклы на фронте: что известно

В последнее время в сети часто появлялись видео российских бронированных мотоциклов, на которых захватчики двигались в сторону украинских позиций.

По данным британской разведки, в этом году оккупационная армия увеличила использование вездеходов и мотоциклов повышенной проходимости. Их применяют для перевозки личного состава на передовую и атак на украинские позиции, особенно в ночное время.

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