Отмечается, что в рамках этого испытания использовались учебные боеприпасы.

В этом году стало известно, что французские военные запускают FPV-дроны с транспортных вертолетов в рамках экспериментов относительно места вертолетов на современном поле боя. Однако они не остановились и сейчас хотят запускать такие беспилотники с легкого транспортного самолета, который называют аналогом Ан-28.

По информации портала Opex360, такой эксперимент провел Центр военно-воздушной экспертизы в интересах Генерального штаба ВВС Франции. Целью эксперимента была проверка, насколько вообще является практичным запускать FPV-дроны и "другие управляемые боеприпасы" с борта легких транспортных самолетов, чтобы дать "дополнительные возможности" французским спецназовцам.

Отмечается, что для этого эксперимента был использован один из имеющихся на 123 авиабазе транспортный самолет DHC 6 Twin Otter, который по характеристикам похож на Ан-28.

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В то же время эксперты Defense Express отметили, что в рамках этого испытания использовались учебные боеприпасы, а сам эксперимент признали успешным, однако пока неизвестны технические детали самого процесса.

"На этом фоне от Defense Express хотим поставить такой акцент. С одной стороны, в текущих условиях российско-украинской войны описанная выше концепция в дистиллированном виде, то есть посадить оператора дрона на борт легкого транспортного самолета и в полете проводить пуски FPV-камикадзе может выглядеть не до конца практичной.Однако сама по себе концепция "легкий самолет как стартовая площадка для ударного дрона", или же просто сочетание легкой авиации и беспилотных технологий вполне может получить право на жизнь и реализацию, если подобрать соответствующую форму", - подчеркнули в материале.

Использование дронов на войне в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов назвал главный недостаток украинских дальнобойных дронов. По его словам, украинские БпЛА - это не то оружие, которое может переломить ход войны в стратегическом плане за короткий срок.

Также в Defense Express рассказали, что российские БпЛА научились уклоняться от украинских FPV. Аналитики говорят, что теперь с помощью искусственного интеллекта вражеским беспилотникам удается автоматически уклоняться при приближении украинских FPV.

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