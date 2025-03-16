Расстояние с 25 до 60-80 километров до вражеских целей нормально не покрыто FPV-дронами, поэтому нужны другие БпЛА.

Украинским военным в борьбе против врага пора активнее переходить к более дорогим, но более защищенным от РЭБ БпЛА, поскольку эффективность FPV-дронов в последнее время падает. Об этом рассказал председатель правления альянса "Новая энергия Украины", разработчик БпЛА, командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик в эфире "Украинского Радио".

Он подтвердил слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о том, что в феврале 2025 года количество пораженных и уничтоженных целей врага выросло на 22%, а самыми эффективными были FPV-дроны и бомберы мультироторного типа. Но, как отметил Боровик, эти цифры могли бы быть лучше.

"Очень много уделялось внимания в прошлом и позапрошлом году закупке FPV-дронов. Надо понимать, что эта эффективность показывается из-за того, что их применяют в очень больших количествах. Но в процентном плане от запущенных дронов эффективность FPV падает, поскольку существуют очень серьезные препятствия со стороны врага системами РЭБ, и это позволяет противнику более эффективно противостоять атакам FPV-дронов. Потому что очень много дронов - это сборка из дешевых китайских комплектующих", - пояснил он.

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По словам Боровика, существует довольно много препятствий для поражения вражеских целей, среди которых - сетки вокруг объектов и логистических трасс, кинетическое обезвреживание и радиопомехи. Он считает, что более эффективной борьба была бы в том случае, если бы было обучено больше пилотов и закуплено больше дронов с фиксированным крылом - самолетов, которые могут быть как и дронами-камикадзе, так и бомберами, применяемыми при сбросе боевой части и возвращении обратно.

"Все-таки расстояние с 25 до 60-80 километров нормально не покрыто. Это те участки, которые не покрываются FPV-дронами. И для покрытия этих участков, для обезвреживания техники, личного состава, критических объектов, сосредоточения войск на этих участках нужно применить дроны с фиксированным крылом. А для этого нужны объемы. Для этого нужны экипажи, которые прошли соответствующие курсы применения. И поэтому крен в применении FPV-дронов должен уже смещаться в сторону в милитарных дронов, более дорогих, но которые будут защищены от воздействия средств РЭБ", - добавил он.

Производство и использование дронов в Украине

В 2025 году Минобороны Украины планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов, на что будет направлено более 110 млрд грн.

По словам первого заместителя министра Ивана Гаврилюка, Украина на сегодня преобладает Россию в изготовлении FPV-дронов. Он рассказал, что с 24 февраля 2022 года для нужд Сил обороны было кодифицировано более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. А в 2024 году к использованию на фронте было допущено более 250 новых БпЛА различных типов.

Между тем в Украине также создали дрон, способный нести на себе другие БпЛА. Его уже активно используют на фронте, и он получает положительный фидбек от военных.

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