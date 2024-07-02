Сначала их будут использовать для защиты неба, считает эксперт.

Американские истребители F-16 могут развернуть в Украине не летом, а осенью. Они должны стать "историей успеха", однако не изменят правила игры.

Об этом в комментарии Welt сказал ветеран АТО, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Издание напоминает о последних украинских ударах по позициям противовоздушной обороны РФ в Крыму и на территории России. Среди них - уничтожение Центра космического слежения и дальней космической связи.

В американском Институте изучения войны считают, что таким образом ВСУ пытаются "зачистить" российскую ПВО перед прибытием F-16, чтобы пилотам не приходилось действовать в опасных условиях.

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Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали украинской армии около 80 многоцелевых истребителей, однако дата их прибытия постоянно менялась. Также Украина до сих пор не имеет достаточного количества пилотов, а Дания планирует закрыть программу подготовки авиаторов до конца года.

Кроме того, пока неизвестно, какую именно версию F-16 передадут Украине. Чмут отмечает, что самолеты модернизируют перед отправкой, однако это не так просто. "Все зависит от того, какой именно тип F-16 будет поставлен. Например, насколько дальним является радарный модуль, и каким является вооружение", - объясняет он.

Чмут ожидает, что истребители будут развернуты осенью, а не летом. Он считает, что спешить не стоит, поскольку F-16 должен стать "историей успеха" в Украине. В то же время он подчеркнул, что эти самолеты не изменят правила игры.

"Это всегда зависит от того, как оружие интегрировано в общую систему. Во время конфликта не отдельные виды оружия противостоят друг другу, а военная система против военной системы", - добавил ветеран.

Журналисты отмечают, что Соединенные Штаты могли передать Украине Интегрированную систему боевого управления (IBCS), в рамках которой и будут действовать новые "птички". Также в страну должны прибыть самолеты радиолокационного обнаружения ASC 890 от Швеции. Без них пилоты F-16 вряд ли решатся осуществлять наземные атаки вблизи линии фронта, говорится в статье. "Я предполагаю, что F-16 будут использовать для противовоздушной обороны, прежде чем атаковать наземные цели", - считает Чмут.

По мнению экспертов Центра стратегических и международных исследований, украинские Воздушные силы используют F-16 для подавления российских КАБов и для подрыва ближней авиационной поддержки РФ на поле боя. "Используя проверенный в боях радар в сочетании с вариантами ракеты Aim-120 Amraam, Украина увеличит максимальную дальность полета самолетов класса "воздух-воздух" до 180 км", - говорится в анализе CSIS.

В то же время отмечается, что, согласно стандартам НАТО, Украина не может сформировать из обещанных F-16 более трех эскадрилий. Однако для поддержки с неба, необходимой для войны на земле, ей понадобится почти 12.

F-16 для Украины

Напомним, что вчера в Министерстве обороны Нидерландов заявили о получении экспортной лицензии на отправку истребителей в Украину.

Глава Военно-воздушных сил Дании Ян Дам рассказывал, что часть специалистов, которых обучали работе с F-16, уже вернулись домой. Подготовку самих пилотов значительно сократили, обычно она длится три-четыре года.

В целом Дания хочет подготовить до конца года около 20 украинских авиаторов. По его словам, первая команда пилотов "очень близка" к завершению учений.

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